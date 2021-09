Video: Sismo de magnitud 5,9 causa algunos daños en Australia

Un terremoto de magnitud 5,9 causó daños en la ciudad de Melbourne el miércoles a las 7.15 a.m. hora local, en un temblor inusualmente potente para Australia.

La agencia gubernamental Geoscience Australia reportó una magnitud de 5,8, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que fue de 5,9.

En las redes circulan imágenes y videos de varios lugares de la ciudad afectados por el sismo. Hasta el momento no se han reportado posibles víctimas.

En la calle Chapel, usuarios reportan daños en los edificios.

Melbourne #earthquake Topples Wall



The damage of this morning's Melbourne earthquake is beginning to emerge.



These videos were taken at the corner of Chapel St & Green St in Windsor. pic.twitter.com/Rq2opsNSZu — 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) September 21, 2021

"La calle Chapel parece haber soportado los peores daños del terremoto", indica un usuario.

This photo is circulating of the damage on Chapel St. Hopefully no one is hurt. #earthquake Uncle in Traralgon said things were flying off his shelves and his house turned to jelly. pic.twitter.com/C1kHZRH7M6 — Henrietta Cook (@henriettacook) September 21, 2021

Otros usuarios reportaron sacudidas en sus hogares, sin embargo, no se han registrado daños mayores.

Dos presentadores de la cadena australiana ABC se encontraban en el estudio del programa matutino News Breakfast cuando fueron sorprendidos por el terremoto. "Ese fue uno grande", dijo el periodista Michael Rowland.

#earthquake on the top floor of our building definitely thought the building was coming down #melbournelockdown pic.twitter.com/sr2cqOjP0L — ALICE (@Alice_Shel) September 22, 2021

Bit of a shake coming from Berwick VIC #earthquake pic.twitter.com/bEmKhhaKkx — Marcus Anson (@AutoPlayFour) September 21, 2021

Sobrevivir a un terremoto es posible si se encuentra un 'triángulo de la vida', según los especialistas, que denominan con este término el estrecho espacio que se forma al derrumbarse un edificio al lado de un mueble.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve — News Breakfast (@BreakfastNews) September 21, 2021

Con información de RT.

