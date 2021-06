Video: Tornado arrasa con un suburbio de Chicago

Un tornado arrasó con un suburbio de Chicago, dejando heridos, dañando viviendas, tumbando árboles y provocando un apagón, informaron autoridades.

Por lo menos cuatro personas resultaron heridas en Naperville, donde una docena de viviendas quedaron dañadas y varios árboles quedaron en el piso la tarde del domingo, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

Thinking about everyone in Chicago’s suburb of Woodridge & Naperville — strong tornado and at least 6 people injured. Today the threat for tornadoes & damaging wind stretches from Charleston, WV to Houlton, ME. #severe #tornado #damage pic.twitter.com/yMPYDCZq0R