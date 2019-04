Maestra es captada pateando a niña de cinco años (video)

Agencia

KANSAS.-Una maestra fue captada pateando a una niña de cinco años que estaba escondida en una biblioteca en una escuela de Kansas, Estados Unidos, el video tomado por las cámaras de seguridad se viralizó hasta provocar el despido de la agresora.

De acuerdo a Infobae, todo comenzó cuando la niña regresó del colegio primario Bluejacket Flint, en la ciudad de Shawnee, angustiada y con golpes en el brazo. "No me gusta mi maestra, ella es muy mala. Me golpeó", le dijo a su madre. Al parecer, la infante también había denunciado malos tratos ante otros profesores, que sin embargo no reportaron nada.

Entonces su madre pidió una reunión con la directora del colegio, y luego se convocó a Crystal Smith, la maestra en cuestión, para que diera explicaciones.

"No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por las bibliotecas", se defendió Smith. "Tiene una marca en el brazo, no me sorprende porque se lanzó contra la biblioteca. Quiero decir, ella me ha pateado varias veces", continuó.

La madre de la niña no le creyó, y exigió ver las cámaras de seguridad. Allí puede verse a la niña escondiéndose en una estantería para libros a nivel del piso en la biblioteca de la escuela, mientras la maestra Smith dialoga con otra mujer.

Teacher is fired after she was caught on camera KICKING a kindergartner during a library class because she was 'hiding' behind a bookshelf.Kansas teacher Crystal Smith has been fired.She taught at Bluejacket Flint Elementary school in Shawnee pic.twitter.com/gC9f8dumMp — @WADIBIG (@wadibig) 29 de abril de 2019

Luego Smith encuentra a la niña dentro de la estantería y la arrastra del brazo hasta sacarla, tras lo cual queda tirada en el suelo. Momentos después, Smith se acerca y le da una patada en la espalda.

"Cuando vi el video se me rompió el corazón, porque todo lo que ella [la maestra] dijo (fue mentira), se sentó a la mesa conmigo y mintió sobre todo, me mintió. Le mintió a todos. Y fue casi convincente", explicó la madre a la cadena KCTV5.

"No puedo realmente ponerlo en palabras. Me dolió por mi hija, y estaba furiosa con el hecho de que alguien pudiera hacer eso", agregó.

Tras la exhibición del video, Smith fue suspendida mientras continuaban las investigaciones, y finalmente despedida.

En un comunicado oficial, la escuela señaló que estaba "profundamente afligida por las acciones exhibidas en el video".