Videos: Afganos entregan sus niños a militares EU para salvarlos de los talibanes

AFGANISTÁN.- Videos desgarradores se viralizaron en redes sociales, mostraron como los padres y madres tratando de entregar a sus hijos por encima de una valla de seguridad a los militares del ejército estadounidense, en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán.

Multitudes de afganos llevan días inundando el área del aeropuerto capitalino para huir del régimen de los insurgentes talibanes, que entraron en la ciudad el domingo anunciando la derrota del Gobierno, tras la retirada definitiva del contingente militar internacional liderado por EU.

NEW - Toddler pulled over wall by U.S. soldiers as desperate crowds gather outside #Kabul airport. pic.twitter.com/NUDYAViOcb

⭕️#Afghanistan : endless drama.

👉Another one baby is being pulled over wall by U.S. soldiers in #Kabul airport. pic.twitter.com/VmqtCJ8ro6