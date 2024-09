Viernes 13 de terror en China: aumentan edad mínima para jubilarse

Este viernes 13 de septiembre y por primera vez desde 1978, China dio luz verde al aumento de la edad mínima necesaria para acceder a la jubilación.

La agencia estatal de noticias 'Xinhua' informó que este incremento fue aprobado por la diputación permanente de la Asamblea Popular de China y se ejecutará durante los próximos 15 años contando desde 2025.

Esta impactante y controversial aprobación queda traducida de la siguiente manera:

Además se dio a conocer que a partir de 2030, la edad mínima de cotización para poder optar a una pensión pasará gradualmente de 15 a 20 años, a razón de seis meses por ejercicio.

Durante el periodo de transición, se permitirá a las personas jubilarse voluntariamente con un máximo de tres años de antelación tras alcanzar el mínimo de cotización. No obstante, no se autorizará la jubilación antes de la edad reglamentaria anterior.

La reciente reforma legislativa en China también permitirá que los trabajadores retrasen su jubilación, siempre y cuando lleguen a un acuerdo con sus empleadores. Sin embargo, esta prórroga no podrá exceder los tres años.

Además, se ha revisado el sistema de incentivos del seguro de vejez, el programa nacional de ‘primer empleo’, los derechos de los empleados que superen la edad legal de jubilación, así como los servicios de atención a las personas de la tercera edad y para el cuidado de niños.

El documento contempla, además, medidas específicas para los desempleados de mayor edad y disposiciones sobre la jubilación anticipada para quienes desempeñan profesiones consideradas especiales.

