Vinculan hamburguesas de McDonald's con el brote de E. coli en EU

Un brote de intoxicación por la bacteria E. coli relacionado con las hamburguesas cuarto de libra de McDonald's ha afectado a al menos 49 personas en 10 estados de Estados Unidos, reportaron este martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Entre los casos, un anciano falleció en Colorado y 10 personas han sido hospitalizadas, incluido un niño que sufrió complicaciones graves en los riñones.

El brote de E. coli ha sido detectado en los estados de Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregón, Utah, Wisconsin y Wyoming, siendo Colorado el más afectado con 26 casos, seguido por Nebraska con 9.

E. COLI OUTBREAK: CDC is investigating 49 illnesses in 10 states linked to McDonald’s Quarter Pounder hamburgers. If you ate a Quarter Pounder hamburger from McDonald’s and have severe symptoms of E. coli, contact your healthcare provider. https://t.co/g87itkupCQ pic.twitter.com/gHzUKCnTi9