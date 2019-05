Si eres migrante y quieres vivir en EU, estos son los requisitos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump anunció esta semana las reformas a aplicar a migrantes que deseen ingresar a ese país, en respuesta a que el sistema de asilo de Estados Unidos (EU) sufre “demandas frívolas por parte de solicitantes".

En contexto de flujos migratorios, sobre todo de centroamericanos en la frontera sur con México en espera de una respuesta sobre sus solicitudes de asilo, el magnate enlistó los requisitos, mismos que serán “orgullo de nuestra nación y la envidia del mundo moderno”, según explicó en un tuit el mandatario estadounidense.

We are here on this beautiful spring day to unveil our plan to create a fair, modern & LAWFUL system of immigration for the U.S. If adopted, our plan will transform America’s immigration system into the pride of our Nation and the envy of the modern world. https://t.co/YqyTYgTByD