Vladímir Putin exhibe su fuerza militar en costas holandesas

En los muelles de la tierra de Michiel de Ruyter, uno de los almirantes más brillantes de la historia naval por sus proezas frente a la poderosa flota anglo-francesa del siglo XVII, Estados Unidos y la OTAN comenzaron a exhibir su fuerza militar frente a la probable segunda ofensiva rusa en Ucrania.

En el pueblo costero de Flesinga, en la provincia de Zelanda, al sur de Países Bajos, el ejército estadounidense comenzó a descargar, uno por uno, mil 275 tanques, cañones de artillería y otro tipo de material militar. Una brigada completa.

La operación es meticulosa y cuenta con el apoyo de 75 militares holandeses equipados con armas largas. Los uniformados vigilan la zona de uso exclusivo militar las 24 horas. También intervinieron perros rastreadores de explosivos y la unidad submarina de la fuerza naval holandesa. Todos tienen la instrucción de evitar algún intento de sabotaje, incluyendo submarino.

Meer dan 1.200 voertuigen van de @USArmy komen deze weken aan land in #Vlissingen. 🇺🇸 Het materieel heeft Polen en Litouwen als bestemming. Een enorme operatie, die op professionele wijze wordt ondersteund door mensen en eenheden vanuit heel @Defensie. 💪 https://t.co/dzezePJ0nw pic.twitter.com/oTlX4aTgsO — Generaal Onno Eichelsheim (@CDS_Defensie) January 11, 2023

El equipo fue transportado a tierra naranja en el MV Cape Washington, buque asignado en Maryland, propiedad del Departamento de Transporte de EU y que fue clave para trasladar blindados y suministros a las tropas estadounidenses que participaron en las guerras de Irak y Afganistán. El manejo de la carga es responsabilidad del personal estadounidense. Entre el equipo militar hay tanques M1 Abrams, obúses Paladin y vehículos de infantería Bradley.

Tienen como destino fortalecer el frente aliado este, concretamente las posiciones defensivas en Polonia y Lituania. Todo tiene lugar en el contexto de la Operation Atlantic Resolve, puesta en marcha por el Consejo Atlántico en respuesta a la invasión rusa en Ucrania. En estos países se estacionará la Segunda Brigada estadounidense de la Primera División de Caballería de Fort Hood, Texas. Los uniformados de EU permanecerán ahí por seis meses.

Honderden Amerikaanse M-1 Abrams tanks, Bradley-infanteriegevechtsvoertuigen en ander materieel rijden en varen binnenkort door Nederland. Het materieel is maandagavond aangekomen in de haven van @gem_vlissingen van waar het verder gaat over de weg, het spoor en het water. pic.twitter.com/UI4PRJfzPF — Koninklijke Landmacht (@landmacht) January 11, 2023

La carga será trasladada a su destino por carretera, tren y las principales rutas de comercio naval intercontinental. La operación durará hasta principios de febrero.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Países Bajos, la nación naranja constituye la fuerza propulsora detrás del proyecto de Movilidad Militar PESCO (Cooperación Estructurada Permanente), diseñado para que el material puesto a disposición de la OTAN llegue a su destino en los plazos más cortos, debido a que "la velocidad es crucial en las operaciones militares".

El mayor Paul Ehrismann, del ejército de Países Bajos, afirma que la operación en Flesinga certifica la importancia de su país para la movilidad de arsenal bélico en toda Europa, particularmente el destinado al flanco este de la OTAN.

"Contamos con buena infraestructura y una ubicación estratégica. Así es como demostramos que somos valiosos como socios de la OTAN" , dijo.

Como elemento disuasorio a la ofensiva rusa, la OTAN ha venido aumentando su presencia en su ala oriental. En total ha desplegado ocho grupos de combate en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Ninguno de los contingentes de defensa es igual. En la cumbre de la OTAN, celebrada en junio pasado, en Madrid, los aliados acordaron expandir sus fuerzas en el este enviando más equipo y armamento, integrando los sistemas de defensa aérea, fortaleciendo los centros de mando y perfeccionando los planes de defensa.

El Institute for the Study of War mantiene abierta la probabilidad de una segunda ofensiva rusa en el norte de Ucrania durante el invierno, para tomar el control de Kiev.

