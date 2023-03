Vladímir Putin visita Crimea pese a orden de arresto en su contra

El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó el sábado a Crimea para conmemorar el noveno aniversario de la anexión de la península ucraniana bañada por el Mar Negro, un día después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de detención contra el mandatario ruso, al que acusa de crímenes de guerra.

La agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti dijo que Putin visitó una escuela de arte y un centro infantil, lugares que parecían haber sido elegidos en respuesta a la acción de la CPI.

La Corte Penal Internacional anunció el viernes que acusó a Putin específicamente debido a su presunta implicación en el secuestro de niños en Ucrania durante la invasión a gran escala de tropas rusas al país vecino y que comenzó hace casi 13 meses. Putin fue acusado junto a la comisionada rusa para los derechos de la infancia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

The war criminal putin arrived in occupied Crimea and visited the opening of the art school in Sevastopol.



What else is on to-do list before The Hague? pic.twitter.com/lPPO9qpFbN