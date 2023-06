Volcadura de autobús en Australia deja 10 muertos: venían de una boda.

Diez personas murieron en Australia cuando un autobús con más de 50 pasajeros que regresaban de una boda se volcó durante la noche en el corazón de una región vinícola, informaron la policía y medios de comunicación el lunes.

Veinticinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona en helicóptero y por carretera, de acuerdo con la policía. Otros 18 pasajeros salieron ilesos del accidente ocurrido en la región del Valle de Hunter, en el estado de Nueva Gales del Sur, al norte de Sydney.

El conductor del autobús, un hombre de 58 años, ha sido arrestado y se presentarán cargos en su contra, dijo Tracy Chapman, subjefa de la policía.

