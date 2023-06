Volcán Anak Krakatau despierta lanzando ceniza y lava al aire en Indonesia

El volcán indonesio Anak Krakatau ha entrado en erupción y lanzado cenizas a una altura de 3 kilómetros (2 millas), dijeron las autoridades el sábado.

La isla volcánica en el estrecho de Sunda, entre las islas principales de Java y Sumatra, ha entrado en erupción al menos siete veces desde el viernes por la noche, dijo el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos.

Fue la erupción más larga desde el derrumbe explosivo de la montaña, que provocó un tsunami mortífero en 2018 en las costas de Java y Sumatra, dijo el centro. En esta ocasión no se registraron muertes ni se ordenaron evacuaciones. El asentamiento más próximo se encuentra a 16,5 kilómetros (10,5 millas).

La cámara de circuito cerrado del centro mostró lava y la erupción continua del volcán hasta el sábado por la mañana.

La segunda alerta en la escala de cuatro sigue vigente desde 2018. Las autoridades advirtieron a los habitantes y turistas que no se acercaran a menos de 5 kilómetros (3 millas) del cráter. Hasta entonces, la gente ascendía hasta la cima para contemplar el espectáculo natural.

Two more explosions from Anak Krakatau volcano this afternoon, both registered an eruption amplitude of 70mm. The ash plumes reached heights of 1657m to 3657m above sea level. 🌋 pic.twitter.com/lbOgmaGz16