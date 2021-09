El volcán Cumbre Vieja tras arrasar todo a su paso reduce su actividad

Un volcán en la isla española de La Palma, que ha sepultado más de 500 construcciones y desplazado a unas 6 mil personas desde que hizo erupción la semana pasada, disminuyó su actividad el lunes.

Sin embargo, los científicos señalaron que era demasiado pronto para dar por terminada la fase eruptiva y las autoridades pidieron a los habitantes permanecer bajo techo para no inhalar las peligrosas emisiones de la lava cayendo al mar.

La lava ha cubierto más de 230 hectáreas y destruido unos 18 kilómetros de carreteras, según Copernicus, el sistema de monitoreo por satélite de la Unión Europea.

Volcanic eruption in La Palma, Canary Islands. First major eruption since 70s and btw at-least one of those natural events we don’t have to link it back to Climate Change, #erupcionlapalma



