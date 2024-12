Volodimir Zelenski demanda que no se normalice la ‘locura de Rusia’

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para abrir los ojos y evitar que las acciones de Rusia se perciban como algo normal.

En su mensaje, instó a intensificar la presión contra lo que describió como el ‘terrorismo cotidiano’ del Kremlin. Además, expresó su gratitud hacia los aliados internacionales que han mostrado disposición para suministrar a Ucrania sistemas de defensa adicionales, fundamentales para protegerse de los continuos ataques provenientes de Moscú.

Al mismo tiempo, celebró los ‘nuevos acuerdos sobre sistemas de defensa aérea’ alcanzados recientemente en Bruselas.

Las palabras de Zelenski llegan después de que al menos una persona muriera y otras 12 resultaron heridas el viernes 20 de diciembre a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras regiones ucranianas.

Last night, Russian terrorists launched over 110 strike drones against our people. An oncology center in Kherson was destroyed, apartment buildings in Kharkiv and Zaporizhzhia were hit, ballistic missiles targeted Kyiv earlier, and shelling struck Sumy, Kryvyi Rih, as well as the… pic.twitter.com/uUeEwiZRxg