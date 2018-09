En cuarentena: pasajeros se enferman en un avión y aterrizan de emergencia

Agencia

Nueva York.-Un vuelo de la aerolínea Emirates, que ha aterrizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York tras llegar desde Dubái, ha sido puesto en cuarentena tras reportes de que algunos de los pasajeros se sintieron mal, informa NBC New York.

El medio detalla que han sido unas 100 personas de las 500 que se han enfermado a bordo, pero la aerolínea emiratí ha confirmado que solo alrededor de 10 pasajeros se han sentido mal.

De acuerdo con el portal de noticias RT, en el momento del aterrizaje en el aeropuerto aguardaba la Policía y especialistas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

BREAKING: An Emirates A380 in quarantine at JFK Airport right now awaiting CDC officials after about 100 passengers became ill with fevers over 100 degrees and coughing. Flight 203 had just arrived from Dubai. pic.twitter.com/lyUgNbMaEW