Whashington: Tiroteo fuera de una funeraria deja varios heridos y un muerto

Durante este martes, se llevó a cabo un tiroteo en una funeraria de Washington, el cual dejó el saldo de un muerto y al menos tres heridos, reportaron autoridades del departamento de policía.

De acuerdo a los primeros reportes difundidos a través de los medios locales, en el lugar se llevaba a cabo el funeral de una persona víctima de la violencia armada, cuando un sujeto arribó al local y disparó contra quienes se encontraban afuera.

En una conferencia de prensa, Robert J. Contee III, jefe de la Policía Metropolitana de DC, dijo que los disparos se reportaron en Stewart Funeral Home, ubicado en la cuadra 4400 de Benning Road NE, poco después de las 12 p.m. cuando un servicio funerario acababa de terminar.

Alert: Shooting Investigation in the 4300 block of F Street SE. Lookout for a green vehicle fleeing the scene. DO NOT TAKE ACTION CALL 911

Imágenes difundidas muestran un gran número de agentes custodiando el área, pero hasta el momento no se ha determinado si el tiroteo tiene relación con el difunto que era velado, por lo que lesionados fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

La autoridad no ha detenido al responsable del tiroteo, pero pidió a la comunidad estar atenta con un vehículo verde que se alejó de la escena del crimen.

“Es desafortunado que alguien sea tan descarado para hacer tal acto, y mucho menos en un funeral. ¿Qué tan bajo puedes ser un ser humano para apuntar a otras personas en un funeral?", finalizó el jefe de Policía Metropolitana de DC, Contee.

Chief Contee provides a briefing on a shooting that occurred earlier this afternoon in the 4000 block of Benning Road, NE.



Have info? Call 202-727-9099 or text 50411. pic.twitter.com/VaQVaKVz1H