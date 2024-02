Xbox anuncia lanzamiento de juegos para PlayStation y Nintendo

La industria del gaming está de fiesta con el anuncio de Xbox: ¡cuatro de sus joyas más preciadas están listas para expandir su horizonte! Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded y Sea of Thieves, antes exclusivos de Xbox, ahora darán el salto a las consolas de la competencia: Sony y Nintendo.

La noticia llega directo desde la empresa, que ha confirmado este emocionante paso en un comunicado oficial.

Los cuatro títulos arribarán esta primavera en distintas fechas a las consolas PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Solo que no todos los videojuegos saldrán en todos los dispositivos.

More Platforms for New Players.

Four Fan-Favorite Xbox Games went to Nintendo Switch and Sony Platforms.

*Pentiment

*Hi-Fi Rush

*Grounded

*Sea Of Thieves

I wonder what other Xbox Games they have planned for the future? 🤔 #Xbox #Nintendo #PlayStation #Pentiment #HiFiRush…