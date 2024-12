Xi Jinping busca evitar más asesinatos masivos en China

El presidente chino, Xi Jinping, manifestó su firme deseo de evitar que la reciente ola de asesinatos masivos que ha impactado a su país se repita.

En respuesta a estos trágicos eventos, instruyó a los gobiernos locales a tomar medidas preventivas para evitar futuros ‘casos extremos’.

Si bien los ataques en los que conductores atropellan a peatones o agresores armados con cuchillos apuñalan a múltiples víctimas no son nuevos en el país, el reciente aumento en su frecuencia ha captado la atención nacional.

China’s Xi orders a stop to a spree of mass killings known as ‘revenge on society crimes’ https://t.co/tP9XMlYmJR pic.twitter.com/cqOVOoNv4o