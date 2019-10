Yalitza Aparicio es nombrada embajadora de la Unesco

Agencia

PARÍS- La actriz mexicana Yalitza Aparicio asumió este viernes su cargo como Embajadora de buena voluntad de la Unesco con el objetivo de luchar en favor de la integración y de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo.

El mandato de Aparicio, primera mujer indígena en haber sido nominada a los Óscar como mejor actriz por su interpretación en Roma, de Alfonso Cuarón, durará dos años.

La actriz, nacida en 1993 en el estado mexicano de Oaxaca, explicó que en su casa no le transmitieron la lengua de sus orígenes, el mixteco, para evitar que fuera discriminada.

“Estoy muy contenta de este nombramiento. Espero poder apoyar a las comunidades de pueblos autóctonos, de las que yo me siento tan orgullosa”, agradeció en la ceremonia, que se celebró en la sede de la Unesco en París.

Por ello impulsará medidas que ayuden a que los padres enseñen a sus hijos sus respectivas lenguas para que estas no se pierdan.

“Muchas están en peligro de desaparición. Una lengua no es solo un medio para expresarse, es también una forma de ver el mundo”, añadió la directora general de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.

La igualdad de género es otro eje del mandato de Aparicio como Embajadora.

La actriz y maestra contó que en una entrevista en Londres le preguntaron si era feminista y dijo que no: “Pensaba que significaba que la mujer está por encima del hombre, y yo no quiero eso. Ahora sé que significa luchar por la igualdad de derechos entre ambos géneros y puedo considerarme feminista”, dijo.

"We are unaware of the indigenous communities that are a part of us. I hope that in the future we will learn to live together & learn from them."



Congrats to @YalitzaAparicio on becoming @UNESCO Goodwill Ambassador for #IndigenousPeoples!✨



Welcome to the family!👏 #iyil2019 pic.twitter.com/k83dbDeBcP