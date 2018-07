Youtubers mueren al despeñarse de una cascada

Agencia

VANCOUVER, Canadá.- La Policía Real Montada de Canadá informó sobre el fallecimiento de tres youtubers tras caer por la cascada Shannon, informó el portal de Vanguardia.

Los tres youtubers especializados en viajes, Ryker Gamble, Alexey Lyakh y Megan Scraper; fallecieron el pasado martes cuando nadaban en las pozas de la parte superior de las cataratas Shannon.

También te puede interesar: Niños atrapados en cueva se están quedando sin oxígeno

Photos from @bmanphoto in #Chopper9 above Shannon Falls. Major search effort underway involving several agencies including @SquamishSAR . There are reports a person or people may have ended up in the water. An air ambulance is on standby nearby. The park is closed pic.twitter.com/ITyVfHYATV