Zelenski felicita a Trump y destaca su "compromiso con la paz"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha felicitado al virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por su retorno a la Casa Blanca tras su aparente victoria en las elecciones presidenciales. Ambos mandatarios sostuvieron una llamada este miércoles en la que acordaron "mantener un diálogo estrecho" y avanzar en la "cooperación" entre sus naciones.

"He tenido una excelente conversación telefónica con el (virtual) presidente Donald Trump y le he felicitado por su histórica victoria aplastante", expresó Zelenski en la red social X, destacando la "tremenda campaña" que hizo posible el resultado electoral. El presidente ucraniano elogió a la familia de Trump y a su equipo por el éxito logrado.

#Zelensky with a serious face: An absolutely convincing result of the elections in #America. Clear leadership of President #Trump. I congratulate you on this victory

Rapidly switching alliances. It will be a lot harder to shake #Trump for money and Zelenski knows it pic.twitter.com/s9ST0rps5a