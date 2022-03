Amazon cierras sus librerías y tiendas físicas para dar paso a Just Walk Out

Amazon cerrará todas sus librerías físicas y sus tiendas físicas 4-star y pop up como parte de una revisión por parte de la compañía de su plan de establecimientos no digitales.

Esto le permitirá concentrar sus esfuerzos en Amazon Fresh, Whole Foods Market, su concepto de tiendas de conveniencia llamado Amazon Go y sus próximos establecimientos Amazon Style.

Amazon Style, el cual venderá ropa de moda y accesorios, tiene previsto abrir este año una tienda en un centro comercial en el sur de California.

Amazon cierra tiendas físicas

De acuerdo con el sitio especializado Engadget, Amazon informó que cerraría sus 68 librerías físicas, ubicaciones emergentes y tiendas físicas en los Estados Unidos y el Reino Unido.

La compañía sostuvo en un comunicado al New York Times, que el comercio minorista en persona seguía siendo importante y que se centraría en su tecnología Just Walk Out sin cajeros, sus tiendas de comestibles y su recientemente anunciada tienda de ropa en Los Ángeles.

Trabajadores afectados serán reubicados

Las fechas de cierre variarán dependiendo de la tienda. Los trabajadores afectados podrán ser reubicados en las tiendas cercanas de Amazon, dijo la compañía.

La compañía abrió su primera librería física en noviembre de 2015 y su primera tienda de 4 estrellas en septiembre de 2018. Ambos representaron experimentos en la combinación de los datos de compras en línea de Amazon con el mundo minorista: la selección en la tienda reflejaba lo que era popular o lo que probablemente se vendería.

No es seguro qué tan bien les fue en la práctica, pero es seguro decir que no fueron tan perjudiciales como las ventas de libros por Internet de Amazon. La compañía aún está abriendo más tiendas Go sin cajero y terceros como Starbucks y Sainsbury's están probando Just Walk Out.

También tiene muchas ubicaciones de Whole Foods, y en 2020 abrió su primera tienda de comestibles Amazon Fresh. Esto es más un cambio de estrategia que una retirada, incluso si sugiere que algunas de las iniciativas de Amazon son más exitosas que otras.

Neil Saunders, director gerente de GlobalData Retail, dijo que la estrategia resultó una sorpresa. Cree que es una admisión de que las librerías físicas no le estaban arrojando a Amazon la rentabilidad esperada.

Saunders dijo creer que el principal problema con las tiendas de Amazon que no son de alimentos es que carecían de un propósito real aun cuando la mercancía estuviera bien presentada.

¿Qué es la tecnología Just Walk Out?

El sistema Just Walk Out, permite a los clientes cargar sus carritos con los productos que desea y salir de la tienda sin interactuar con un cajero en un puesto de pago tradicional.

Dicho sistema funcionar por medio de la aplicación Amazon Go: se vincula a la cuneta del usuario para realizar el proceso de cobro, pago y facturación.

(Con información de El Universal y AP)

