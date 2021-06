Amazon superaría a Walmart en EU en 2022

Guadalupe Oviedo González

ESTADOS UNIDOS.- Ambas empresas comerciales están en una lucha por convertirse en minorista más grande de Estados Unidos en 2022, según una investigación de JPMorgan publicada este viernes, destacó CNBC.

El negocio minorista de Amazon en Estados Unidos es el de "mayor crecimiento a escala", dijeron los analistas del banco, destacó CNBC.

Entre 2014 y 2020, el volumen bruto de mercancías (VBM) de Amazon, una métrica de la industria que se sigue de cerca y que se utiliza para medir el valor total de los bienes vendidos durante un período de tiempo determinado, ha crecido "significativamente más rápido" que las ventas minoristas ajustados y las ventas de comercio electrónico, dijeron los analistas.

Ni Amazon ni Walmart declaran el VBM en sus resultados de ganancias trimestrales, pero JPMorgan estima que esa métrica en Amazon está creciendo más rápido que su mayor competidor minorista.

Los analistas de JPMorgan dijeron que el VBM de Amazon en 2020 subió un 41 por ciento anual, a 316 mil millones de dólares, mientras que se estima que el de Walmart creció un 10 por ciento anual, a 439 mil millones en 2020.

