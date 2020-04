Critica AMLO el 'modito' usado por el BID y la IP para obtener créditos a Pymes

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le gustó el "modito" utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y las empresas mexicanas para tratar de imponer a su Gobierno un acuerdo para el otorgamiento de créditos.

Condenó que se concreten arreglos entre organismos internacionales y el sector privado, para luego obtener el aval de la Secretaría de Hacienda.

"No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieren imponernos sus planes, ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el Gobierno representa a todos, hay una separación entre poder económico y poder político.

"¿Cómo que se hace un acuerdo y que Hacienda lo avale? ¿Qué estamos aquí de florero, de adorno? Entonces ver todo esto es protegernos como Nación", señaló en conferencia.

Ayer se anunció que unas 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ligadas a las cadenas de valor de las grandes empresas en México, entre ellas las afiliadas al Consejo Mexicano de Negocios, podrán obtener crédito para lograr liquidez.

Eso será posible a través del brazo financiero del BID Invest, que cuenta con una bolsa de 3 mil millones de dólares, pero que, por tratarse de un crédito revolvente, permitirá usar los recursos hasta cuatro veces en el año, con lo que llegarán a 12 mil millones de dólares.

La propia Secretaría de Economía celebró el acuerdo concretado con el BID e incluso confirmó el aval de Hacienda.

Este lunes, el Mandatario dejó entrever que no estuvo informado sobre la decisión.

Ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, afirmó que el presidente tuvo un malentendido sobre los créditos para mipymes acordados entre el BID Invest y el sector privado en México, porque este plan no incluye recursos del sector público.

"El Presidente tuvo un malentendido... la Secretaría de Hacienda (SHCP) no está avalando en términos crediticios (este plan)", recalcó Del Valle, en conferencia telefónica.

Esto quiere decir que no se están utilizando recursos públicos para los créditos de factoraje que se otorgarían a micro, pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de grandes corporativos.

"No hay aval crediticio alguno por parte de la Secretaría de Hacienda, no hay recursos del sector público, no se incrementa la deuda, es de operación privada", subrayó Del Valle.

El líder empresarial afirmó que ya se está teniendo la comunicación con el Mandatario a través de los canales adecuados, que sería la SHCP, para aclarar este programa.