Durante la tarde de este miércoles Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos dio positivo a Covid-19, informó la agencia AFP, por lo que iniciará con los protocolos sanitarios correspondientes para tratar la enfermedad.

Cabe señalar que el día de ayer tuvo varias reuniones, en la que se reunió con funcionarios de Estados Unidos y con el Canciller de México, Marcelo Ebrard, quien viajó al país vecino para sostener reuniones con Blinken y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para tratar temas de seguridad y migración.

My thanks to Mexican Foreign Secretary @m_ebrard for his visit to Washington, D.C. I appreciate the opportunity for a constructive conversation on continued collaboration between Mexico and the United States. pic.twitter.com/lPjyjX3CIg