Banco de Inglaterra aumenta por onceava vez su tasa de interés

El Banco de Inglaterra se enfocó en combatir la inflación y anunció el jueves un onceavo aumento consecutivo de la tasa de interés a pesar de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de los problemas en el sistema financiero mundial.

El banco central de Gran Bretaña impulsó su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual a 4,25%, un día después que la Reserva Federal de Estados Unidos aprobara una medida similar para controlar la inflación que está afectando los presupuestos de los hogares y ralentizando el crecimiento económico.

The Monetary Policy Committee voted by a majority of 7-2 to increase #BankRate to 4.25%. https://t.co/3us4oE1pmh pic.twitter.com/uPn7ubt3Pa