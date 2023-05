Banco de Inglaterra sube su tasa de interés; el más lado desde 2008

El Banco de Inglaterra anunció el jueves que elevó las tasas de interés de Reino Unido a su nivel más alto desde fines de 2008 mientras continúa combatiendo obstinadamente la alta tasa de inflación del país.

La decisión del Comité de Política Monetaria del banco de elevar su principal tasa de interés en un cuarto de punto porcentual al 4,5% era ampliamente anticipada por los mercados financieros. El aumento fue el duodécimo consecutivo.

The Monetary Policy Committee voted by a majority of 7-2 to raise #BankRate to 4.5%. Find out more in our #MonetaryPolicyReport : https://t.co/zsyOpkm1FD pic.twitter.com/8IgWOarj70

Sólo dos miembros del panel, integrado por nueve miembros, votaron para mantener sin cambios las tasas de interés.

Al igual que otros bancos centrales de todo el mundo, el Banco de Inglaterra ha tratado de controlar la tasa de inflación, que durante el año pasado subió por la invasión rusa a Ucrania. Eso hizo que se dispararan los precios de la energía, un hecho que luego condujo a aumentos de precios en una amplia gama de bienes y servicios.

El Banco de Inglaterra comenzó a subir las tasas de interés a fines de 2021 desde un mínimo del 0,1% para controlar los aumentos de precios que fueron avivados inicialmente por los cuellos de botella resultantes del levantamiento de las restricciones por la pandemia de Covid-19 y, posteriormente, por la invasión rusa a Ucrania.

We’ve put up interest rates to make sure inflation falls and stays low. Raising interest rates is the best way we have to bring inflation down. https://t.co/zsyOpkm1FD #MonetaryPolicyReport pic.twitter.com/a3FI6Ls19E