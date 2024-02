Bitcoin supera los 60 mil dólares por primera vez en 2 años

El bitcoin continuaba su ascenso este miércoles, superando los 60 mil dólares por primera vez desde noviembre de 2021.

El precio de la criptomoneda insignia subía un 6%, a 60 mil 391.10 dólares, según Coin Metrics. Anteriormente, subió hasta 60 mil 734.42 dólares. Está justo por debajo de su máximo histórico de 68 mil 982.20 dólares.

Los inversionistas esperan que establezca un nuevo récord después del lanzamiento de los ETF y con el próximo evento de reducción a la mitad de la red, que históricamente ha preparado el escenario para un importante repunte en los meses siguientes.

La criptomoneda ha subido en todos los días hábiles excepto ocho en lo que va de febrero, repuntando un 39% en el mes.

El lanzamiento de fondos cotizados en bolsa de bitcoin al contado en Estados Unidos a principios de enero ha provocado un frenesí de compras, dejando de lado las preocupaciones de que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés altas por más tiempo.

Con la próxima "reducción a la mitad" de bitcoin acercándose en abril, el optimismo entre los alcistas de las criptomonedas está aumentando de que el token pronto podría superar el récord de casi 69 mil dólares que alcanzó en noviembre de 2021.

El miércoles se liquidaron casi 43 millones de dólares de posiciones cortas en bitcoin, frente a los 93 millones de dólares del día anterior, según datos de Coinglass.

Aun así, algunos analistas dijeron que el repunte se está alargando. Stefan von Haenisch, jefe de operaciones de OSL SG Pte en Singapur, señaló como un riesgo potencial los elevados costos de los préstamos para financiar las compras de bitcoin.

"Una corrección a mediados de los 50 mil dólares dólares en bitcoin no sería sorprendente" .

El Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología.

Esta tecnología es la cadena de bloques o blockchain, que también se utiliza para otras cosas.

