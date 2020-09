Cinco peligros que puedes enfrentar al usar un cajero automático

Ciudad de México.- Con trampas que atoran físicamente el dinero o un falso ofrecimiento de ayuda, los delincuentes buscan víctimas en los cajeros automáticos.

El acomedido

Hay una técnica que no ha perdido vigencia entre los ladrones y paradójicamente consiste en ofrecer ayuda. Un delincuente aguarda en un cajero automático y, con el argumento de que el lector de tarjetas está fallando, se ofrece a limpiar el chip de la tarjeta, pero con un movimiento rápido la cambia por otro plástico.

El engaño se completa cuando el usuario no puede retirar efectivo porque su NIP no corresponde y lo ingresa en repetidas ocasiones, creyendo que se equivocó. Por lo general, un cómplice espía la contraseña y luego, con la tarjeta verdadera, vacía la cuenta.

La trampa

Pones tu NIP, seleccionas el monto y el cajero suena, pero el dinero no cae...

En esta modalidad de robo, los delincuentes colocan una lámina de metal en forma de "y" en el dispensador de efectivo y atoran físicamente el dinero para hacer creer a las personas que hubo una descompostura. En realidad, aguardan cerca del sitio y, cuando la víctima se aleja, sólo llegan a recolectar los billetes.

Con tecnología

Otro método para robar datos de usuarios consiste en añadir al cajero automático dispositivos externos para atrapar la tarjeta, o bien cámaras para captar los números y contraseñas. Los ladrones alteran la máquina, se alejan y regresan horas después para revisar qué han "pescado".

'Intercambio'

Si alguien te ofrece cambiar dólares por un monto en pesos significativamente menor, ¿aceptarías? No suena nada lógico, pero aunque parezca increíble esta técnica tiene años en práctica y todavía hay personas que caen.

El delincuente aborda a un ciudadano que sale de un cajero y finge haber encontrado una "paca" de billetes extranjeros. Argumenta que, por prisa o algún problema legal, no puede cambiarlos por moneda nacional y le pide al cuentahabiente canjear los dólares por lo que traiga en la bolsa.

En realidad, lo que entrega es una "paca" con uno o dos billetes en la parte exterior, pero con recortes de papel o billetes de menor denominación en el centro, que hacen del trueque una estafa.

Al acecho

Aprovechando ubicaciones de cajeros en zonas poco transitadas o con iluminación deficiente, ladrones acechan a sus víctimas en la cercanía y, generalmente, usan armas o amenazas para arrebatar el dinero.

No bajes la guardia, las medidas preventivas empiezan desde que eliges el aparato para disponer de efectivo.

¡En alerta!

Para reducir el riesgo de ser víctima de los delincuentes al usar un cajero, las autoridades recomiendan: