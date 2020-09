Concamin: La economía no aguantaría nuevo cierre por covid

Ciudad de México.- Ante un eventual rebrote de contagios por Covid-19, la economía no puede pararse como sucedió en el periodo de confinamiento, advirtió el sector industrial.

En conferencia de prensa, Raúl Picard, vicepresidente del Concamin, dijo que el país no aguantaría que se ordenara el cierre de negocios no esenciales.

"Si viene una segunda ola, no podemos parar la economía, México no lo aguantaría, tenemos que confiar en el sector privado, nosotros estamos haciendo nuestra tarea, estamos cuidando a nuestros obreros, lo estamos haciendo muy bien. Si viene una segunda ola, no podemos parar la economía. México no aguanta otro cierre", subrayó en conferencia de prensa.

José Luis de la Cruz, director de Estudios Económicos de la Confederación, afirmó que el impacto de nuevas medidas de confinamiento sería de 2 por ciento para el 2021 sobre una caída de 8.5 por ciento que se pronostica para este año.

"Determinar un cierre similar al que se operó en el segundo trimestre del año probablemente sería inadecuado y causaría una contracción como la que ya vimos.

"Aún si se da está segunda ola, una estimación modesta que tenemos que en lugar de crecer ese 3.5 por ciento como escenario base en la economía podría volver a caer alrededor de dos por ciento, es decir, nos volvería a llevar a terreno negativo", subrayó De la Cruz.

Durante la conferencia se dio a conocer una encuesta realizada entre 700 industriales, en la cual se mencionó que 7 de cada 10 empresarios no han recibido apoyos por parte del gobierno, y a 67 por ciento no se les ha devuelto en tiempo el IVA.