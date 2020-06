Coronavirus: ¿Error en un depósito bancario? Recupera así tu dinero

MÉXICO.- En estos tiempos de pandemia por coronavirus, la mayoría de las personas están optando por realizar sus pagos mediante transferencias y depósitos bancarios, esto con la finalidad de evitar su exposición a la proliferación de la cepa Covid-19. Y aunque como medida precautoria está bien, suele pasar que se registran con más frecuencia los depósitos erróneos, ya sea porque se equivocaron con el importe o destinatario.

Y es ahí cuando surge la interrogante: ¿qué hacer si por error deposité en otra cuenta?, esto no sin antes haber presentado angustia, miedo y desesperación.

De acuerdo con el portal El Economista, tratar de que nos devuelvan el dinero o cancelar la operación puede derivar en toda una peripecia digna de un guión de película de comedia.

Estas equivocaciones son denominadas errores operativos del cliente, es decir, operaciones que el usuario efectuó de forma equivocada.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que hasta septiembre del 2018, se registraron 18 mil 911 reclamaciones por errores operativos del cliente.

Procedimiento de reclamación por error operativo del cliente

Primero, debes tener presente que si la transferencia se realiza a otro titular que tiene una cuenta en el mismo banco, por la inmediatez de la operación, no se podrá detener al momento.

Una vez que la transacción está hecha, el banco se encargará de buscar la información del titular de la cuenta, contactarán directamente con él para comunicarle el error y acordar cómo y cuándo se devolverán los fondos. De esta manera se resguarda la identidad de ambas partes.

En el caso de que sea un depósito interbancario, en ese momento el banco donde se hizo el depósito solicita al banco del beneficiario la devolución total de la transferencia.

Otra de las opciones es llamar a la sucursal en cuanto notes el error cometido. Todas las entidades tienen una hora de corte, es decir, la transferencia se lleva a cabo dependiendo su sistema y destino de la cantidad depositada, etc. La mayoría de los depósitos tarda entre uno o dos días hábiles a excepción de cuando las cuentas son de la misma institución.

Ten muy presente que al ser considerado un error operativo del cliente, las instituciones financieras no podrán apoyarte en la solución del problema. Sólo lo harán en los casos antes mencionados. Como último recurso tú podrás llevar el caso a una instancia legal, pero los gastos correrán por tu propia cuenta. Para no llegar a una situación como ésta es importante que revises la información que proporcionas al banco antes de hacer cualquier transferencia.

¿Qué hacer si me depositaron por error?

Si por el contrario, te depositaron en tu número de cuenta por error, no dispongas de ese dinero. Aunque no es tu culpa que lo hayas recibido, considera que no es tuyo; seguramente su dueño lo estará buscando.

Contacta a tu banco y revisa de dónde provino el depósito. De usar lo que no es tuyo, podrías hacerte responsable de alguna acción legal. Cuando el banco o el usuario perjudicado descubran lo que sucedió, te solicitarán que devuelvas el monto de la transferencia.