Por COVID, Starbucks cambia estrategia: cierra 400 cafeterías

Seattle.- Mediante un comunicado en redes, Starbucks anunció que planea cerrar hasta 400 cafetería en EE. UU. y Canadá durante los próximos 18 meses, pero al mismo tiempo generará pequeños locales exclusivamente para llevar.

“Este reposicionamiento incluirá el cierre de hasta 400 cafeterías operadas por la compañía en EEUU y Canadá durante los próximos 18 meses, al mismo tiempo que agregará puntos de venta para llevar solamente.

Starbucks dijo que su estrategia minorista está diseñada para “mejorar la experiencia del cliente, expandir su presencia y permitir un crecimiento rentable para el futuro”. Igualmente anunció que ampliará el servicio de reparto a domicilio mediante si app.

La compañía dijo que estaba reevaluando cómo vendía café antes de la pandemia de covid-19, debido a que los clientes en las principales ciudades ya mostraban una mayor tendencia a pedir café para llevar.

“Ya estábamos pensando en cómo se ve ese estado futuro en esas áreas metropolitanas”, dijo un portavoz de Starbucks. “El covid-19 en realidad nos ha permitido acelerar los planes que ya teníamos en los libros”.

Starbucks dijo que sus nuevos puntos de venta para llevar servirán mejor a los clientes “en movimiento” mientras limitan el número de clientes en sus cafeterías.

