Estados Unidos y Canadá pusieron en la mesa de discusiones con México el tema de la política energética que se implementa en el país, en el marco de las reuniones con motivo de los dos años del T-MEC.

Durante las reuniones bilaterales que tuvo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por una parte, con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y, por otra parte, con la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, el tema en común fue la política energética de México.

Ng también expresó la preocupación que tienen los canadienses por la política mexicana al retrasarse las aprobaciones de los productos biotecnológicos.

Uno de los acuerdos entre México y Canadá fue la creación de un esquema de Diálogo Económico de Alto Nivel que será un nuevo foro para aumentar la colaboración y fortalecer la competitividad.

