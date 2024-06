GM amarra alianza con Costco para vender vehículos eléctricos: CNBC

General Motors está recurriendo a Costco para que le ayude a vender más vehículos eléctricos. Según un informe de CNBC, el fabricante de automóviles de Detroit está vendiendo sus vehículos eléctricos a través del Programa Auto de Costco, que permite a los miembros comprar automóviles a precios reducidos.

La presidenta de GM Norteamérica, Marissa West, dijo a CNBC que veía una "gran oportunidad" de vender vehículos eléctricos a los más de 50 millones de miembros de Costco en Estados Unidos y que GM estaba explorando nuevas formas de construir su asociación con el mayorista.

Mientras tanto, el gerente general de Costco Auto Program, Jay Maxwell, dijo que la compañía había visto un aumento en el interés en los vehículos eléctricos entre sus miembros, con alrededor del 7 por ciento de las solicitudes de vehículos de los miembros a Costco Auto en 2023 relacionadas con vehículos eléctricos.

Costco Auto no vende automóviles directamente. Se asocia con concesionarios y fabricantes de automóviles para permitir a los miembros comprar vehículos a precios reducidos.

La asociación con Costco llega en un momento crucial para GM mientras se prepara para lanzar una gama de nuevos modelos eléctricos asequibles en los próximos años.

Chevy, la submarca de GM, lanzó recientemente un nuevo Chevy Equinox de 43 mil 295 dólares (aproximadamente unos 795 mil 863 pesos mexicanos) y está planeando una versión actualizada del crossover eléctrico para finales de este año, que se espera que tenga un precio inferior a 30 mil dólares (551 mil 470 pesos mexicanos) con incentivos fiscales.

Learn more about Costco Auto Program and how to get hassle-free prearranged pricing on your next vehicle. https://t.co/GXmJc7fSqG pic.twitter.com/sEi43hvSGy