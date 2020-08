Guía para implementar un home office eficiente

Sergio Lozano García

MÉXICO.- Antes del Covid-19, algunas empresas ya implementaban esquemas de "home office", pero hoy ya es una necesidad generalizada.

Rebeca Guerra Márquez, directora ejecutiva de ERIAC Capital Humano, y Daniel Ordaz, de Fuel50 -empresa de inteligencia artificial para la gestión de talento-, comparten los siguientes tips para implementar un "home office" eficiente.

Horario fijo y/o metas a cumplir

Los horarios establecidos no aplican en todos los casos; todo dependerá del tipo de actividad.

Si es una que requiere estar conectado, se deben establecer horarios de "entrada", comida y "salida" para lograr el balance de vida y el trabajo, aunque el colaborador debe tomar en cuenta que puede haber eventualidades que requieran su disponibilidad.

En otros casos, se puede permitir a los empleados adecuar horarios y trabajar por resultados, lo que es una tendencia creciente.

Herramientas y lugar de trabajo

Trabajar en casa debe ser similar que hacerlo en la oficina. Aquí la empresa puede ser la responsable de proveer lo necesario, como equipo de cómputo, instalación de programas de software e internet, aunque puede haber quien no lo necesite.

El trabajador debe contar con un espacio para trabajar con escritorio y silla, buena iluminación y sistema de ventilación.

Calendarización de objetivos

Los objetivos para cada empleado se deben trazar con fechas preestablecidas y periódicamente medir los avances con retroalimentación. Esto debe ser responsabilidad del jefe.

Empatía y compromiso

Cada empleado tiene una situación especial, como con quién vive, si hay enfermos en casa o si tiene o no el espacio y equipo apropiado para trabajar.

No se puede aplicar una política por igual a todos. Es por esto que la empatía y la comunicación "uno a uno" se vuelven indispensables para que los líderes puedan tener equipos efectivos y comprometidos al trabajar desde casa.

Balance trabajo/familia

El empleado debe explicar a sus hijos que está trabajando desde casa y que ellos seguirán con sus rutinas escolares, pero con ciertas adaptaciones.

Si ambos padres trabajan en un esquema "home office", lo mejor es establecer horarios para que mientras uno trabaja, el otro se encargue de los pequeños.

También las empresas deben ser empáticas con las personas con hijos pequeños en casa, no sólo con las mujeres, y considerar que los horarios no siempre van a poder ser iguales a los que no tienen hijos.

Trabajo en equipo

Es importante mantener el trabajo en equipo por los beneficios que genera, como lluvia de ideas e intercambios de puntos de vista.

La tecnología puede ser su aliada para seguir con esas juntas de trabajo.

Es recomendable mantener dinámicas y juntas semanales para fomentar la integración del equipo ante la ausencia de la presencia física en la oficina.

Networking

Es una actividad que se puede mantener de forma virtual, resultando para muchos más fácil en las tareas de contactar a clientes, proveedores y organismos empresariales.

Antes de la pandemia, era necesario ir a conocerlos, estar en los mismos círculos.

Capitaliza ventajas

El "home office" ofrece ventajas para ambas partes. A las empresas les reduce costos de operación, como los pagos de rentas y servicios. También hay evidencia de que logran mayor productividad, menor ausentismo y baja rotación.

Los empleados, por su parte, ahorran tiempo y dinero en traslados y alimentación. También reducen el riesgo de contagio del Covid-19.