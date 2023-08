¡Heineken se va de Rusia! Concretan venta de negocio por 1 euro

La cervecera holandesa Heineken completó su retirada de Rusia al vender su negocio en ese país por solo 1 euro, anunció la compañía el viernes —18 meses después que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

Heineken indicó que sufrirá en pérdida total de 300 millones de euros (325 millones de dólares) por la venta al gigante manufacturero ruso Arnest Group.

Heineken había enfrentado críticas por el lento ritmo de su salida tras el estallido de la guerra, pero insistió en que buscaba cuidar de sus empleados locales en Rusia.

