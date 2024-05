Ingresos de Airbnb alcanzan $2.14B, pero orientación decepciona

Airbnb informó sus resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, pero ofrecieron una orientación más débil de lo esperado. Las acciones cayeron más del 5 por ciento en las operaciones ampliadas.

Los ingresos aumentaron un 18 por ciento, a 2 mil 140 millones de dólares, mientras que el beneficio neto fue de 246 millones de dólares, o 41 centavos por acción, en comparación con los 117 millones, o 18 centavos por acción, del mismo periodo del año pasado.

La compañía dijo que los ingresos en su segundo trimestre estarán entre 2 mil 680 millones de dólares y 2 mil 740 millones. Los analistas esperaban 2 mil 740 millones de dólares para el periodo, según LSEG.

En su carta a los accionistas, Airbnb dijo que ya está experimentando una "fuerte demanda de viajes" antes de la temporada alta de verano, particularmente en torno a próximos eventos como los Juegos Olímpicos.

