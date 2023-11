La importancia de invertir: Claves para alcanzar la libertad financiera

¿Por qué es tan importante invertir tu dinero?

Si tienes proyectos, y eres consciente sobre la inmensa importancia que tiene el dinero en nuestras vidas, probablemente habrás pasado los últimos años intentando aumentar tus ahorros. Sin embargo, ahorrar e invertir son totalmente diferentes, tal y como estás a punto de conocer.

Pero, ¿por qué es tan importante invertir tu dinero? ¿Puedes alcanzar la libertad financiera sin invertir tus ahorros? Quédate hasta el final para hallar las respuestas.

¿Qué es una inversión?

Llamamos inversión a la acción de destinar una determinada cantidad de nuestro capital para ponerla a trabajar favor nuestro favor. En otras palabras, representa una manera más inteligente de ahorrar mientras produces valor. Si planeas utilizar tus ahorros en el futuro, acumular dinero y dejarlo guardado en tu hogar o en el banco mientras pierde su valor podría ser un desperdicio.

Verás, existen miles de empresas e instituciones que se encuentran escasas de dinero. Y estas organizaciones tienen la costumbre de emitir a acciones o títulos de deuda privada para financiarse a sí mismas y poder seguir expandiéndose.

Y es precisamente allí donde puedes entras a marcar la diferencia. Como forex inversor, puedes obtener beneficios por tus ahorros, y hacer que estos trabajen para ti. Se trata de una manera de generar ingresos extra con el dinero que ya posees, sin que esto conlleve esfuerzos adicionales.

¿Por qué necesitas invertir tu dinero?

Hoy la economía es muy diferente a lo que era hace unos años. Las inversiones han pasado de ser una alternativa a convertirse en una necesidad, debido a la inflación y la devaluación de las principales monedas del mundo.

Mientras que el dólar y el euro pierden poder de compra, miles de bienes y servicios suben de valor día a día, lo que hace que sea muy complicado poder seguirle el ritmo a estos aumentos si no eres un inversionista.

Supongamos que estás a punto de comprar una propiedad. Si ahorrarás el 10% de tu sueldo, y necesitarás de algunos años para ahorrar la suficiente cantidad de dinero para solicitar un préstamo, la propiedad por la que has estado ahorrando podría volverse mucho más costosa para ese entonces, llevándote a ahorrar por más años, por lo que si no cuentas con un plan para hacer que tus ahorros crezcan en el tiempo, pasarás toda tu vida ahorrando para esa misma vivienda. Y no solo se trata sobre las viviendas.

La mayoría de las cosas que utilizas en tu día a día son probablemente más costosas de lo que eran hace unos veinte años, y más baratas de los que serán en las próximas décadas.

Las inversiones representan una manera de escapar de este problema, mediante herramientas que ya se encuentran a tu alcance. Intentar alcanzar la libertad financiera sin invertir tus ahorros sería desaprovechar el potencial de tu capital.

La economía se encuentra en constante movimiento, así que si anhelas vivir en libertad, debes aprender a moverte con ella.

¿Necesitas ser un experto para invertir tu dinero?

¡Esa es la mejor parte de todas! Cuando escribimos este artículo acerca de “por qué es tan importante invertir tu dinero” , lo hicimos con el propósito de responder esta pregunta, y aclarar una de las mayores confusiones que tienen los ahorristas que buscan convertirse en inversores.

Los avances de la tecnología han hecho que invertir resulte extremadamente sencillo en comparación hace unas décadas, evitando que debamos ir a la bolsa de valores a comprar nuestras acciones y bonos personalmente. Hoy te encuentras a un solo clic de comenzar a invertir desde tu casa, y esa es una posibilidad que antes no teníamos.

¿Lo único que necesitas para invertir? Estar dispuesto a seguir aprendiendo, y expandir tus conocimientos, para tomar las mejores decisiones financieras posibles.

Con información de Rubén Martínez.