La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos repitió la receta contra la inflación y anunció ayer un incremento de 75 puntos base en su principal tasa de interés, para ubicarla entre 2.25% y 2.50%, como esperaban analistas.

Se trata de la tasa más alta desde principios de 2019, con el objetivo de poner freno a una carestía en el país vecino que llegó a 9.1% en junio, un máximo en cuatro décadas.

