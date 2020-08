Especial: Ni la pandemia pudo detener a estos siete emprendedores

Guadalajara.- Siete emprendedores comparten cómo salieron adelante durante el confinamiento causado por el coronavirus al lanzar negocios que conjugan creatividad y oportunidad

La pandemia de Covid-19 ha impulsado a las personas a romper paradigmas, a salir de su zona de confort y a desarrollar ideas comerciales que antes no concebían (o que tenían guardadas sin adjudicarles el tiempo que requerían).

Para esta edición se reunió a siete emprendedores que se encontraban en alguna de estas situaciones, para que compartieran sus historias de éxito.

Algunos de ellos tomaron la decisión de desarrollar un negocio que ya tenían en mente, mientras que otros resolvieron iniciar un concepto desde cero, a partir de las necesidades que aparecieron en su entorno durante el confinamiento.

Cada uno cuenta la historia de cómo encontró una ventana de oportunidad a través de la tecnología, la coyuntura, sus propias habilidades y sus hobbies.

Todos los negocios que aquí se enlistan tienen en común que el principal punto de contacto entre empresario y cliente se encuentra en las redes sociales o en sus páginas web, medios en los que mantienen una interacción constante con sus seguidores.

Las penas con pan son menos

A sus 20 años de edad, Anamaría Calderón Villa decidió llevar su hobby a otro nivel al convertirlo en un negocio.

Su rubro es la gastronomía, por la que siempre ha tenido un gran interés gracias a la influencia de generaciones anteriores, en especial de su bisabuela, a quien le encantaba crear platillos nuevos.

Y aunque actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa, su afición por la cocina ha cobrado relevancia durante el confinamiento, pues en junio lanzó su línea Anamaría Comida Gourmet, un negocio de postres que opera por medio del servicio a domicilio.

"La verdad es que la pandemia sí es un factor que me impulsó a empezar, pues el estar tan cerca de mi familia me motivó a seguir con el legado de las recetas de mi bisabuela", cuenta la emprendedora.

Con este negocio, Anamaría ha asumido la misión de alegrar las mesas de sus clientes a través de platillos de calidad y sabor excelentes, cuyas recetas se han preparado y perfeccionado durante generaciones.

Enfrentar los obstáculos con resiliencia

La visión empresarial y la preocupación por la economía local llevaron a Andrea Sofía Loaiza Clayton a salir de su zona de confort y crear un nuevo concepto.

Esta joven es egresada de la carrera de Comercio y Negocios Globales y está al frente de un despacho de seguros; sin embargo, esta pandemia la impulsó a reinventarse y salir adelante, así como a enfocarse en las cosas que le apasionan.

Fue así que nació Petit Sophie, una empresa distribuidora de café orgánico de grano gourmet, realizado por productores de Chiapas.

En tan solo unos meses, Andrea ha desarrollado un negocio que puede enviar su producto a todo México y está disponible en cualquier Delicity Market.

"Todos tuvimos que hacer un cambio en nuestro estilo de vida, identificamos que el café forma parte de la vida diaria de muchos mexicanos, es claro que cambiará nuestra manera de tomarlo, quisimos mejorar la experiencia", explica la empresaria.

Andrea agrega que está convencida de que para superar los obstáculos que trae consigo el Covid-19 es necesario regresar a la tendencia de consumir básicos y a favorecer el mercado interno.

Tiempos de crisis son tiempos de oportunidad

Fernanda Caccia y Otto Portugal son una pareja de emprendedores que ha desarrollado un negocio a partir de elementos que otros clasificarían como pérdida.

Su olfato para el comercio ya se había agudizado previamente gracias a sus trabajos habituales, ya que Otto es socio de una empresa de inversiones, y Fernanda está al frente de una marca de zapatos.

En tal firma, ella ha explotado al máximo su creatividad, y ese hábito de innovar constantemente la llevó a diseñar collares y accesorios para mascotas, usando el material sobrante de su shoetique.

Sus cachorros fueron sus primeros modelos, y después de que amigos y familiares vieran las creaciones que Fernanda había hecho para los perritos, comenzaron a hacer pedidos a ella y a Otto, y así fue como nació su nueva firma: Hund Collection.

Otto y Fernanda consideran que el confinamiento ocasionado por el Covid-19 vino a probar lo bien o mal preparada que cada persona o empresa está para enfrentar la incertidumbre.

Juntos confían en que la gente será más consciente y disciplinada de ahora en adelante.

Consentir por medio de su sazón

Su buen gusto y creatividad en la cocina hicieron de Diane López Barba el referente en cuanto a recetas deliciosas para sobrellevar la cuarentena.

Eran tantas las consultas que le hacían amigos y familiares, que Diane optó por dar respuestas a todos a través de redes sociales como TikTok e Instagram, bajo el nombre de Cocinando con Diane, donde comparte sus creaciones culinarias además de atender las peticiones de apoyo.

A partir de esto, Diane decidió comenzar a comercializar su exclusiva receta de lasaña a través de entregas a domicilio, y bautizó a su nuevo negocio como Diane López Barba Culinary. Por supuesto, ha aprovechado la plataforma digital para promover su producto.

"Yo la verdad tenía mucho tiempo sin trabajar, entonces dije '¡ay!, es algo mío, algo que yo pueda hacer dinero', y aparte me gusta chiquear a la gente, apapacharla, soy muy apapachadora en la cocina", cuenta Diane.

Ella considera que la cuarentena ha sido una etapa de aprendizaje para que cada quien saque provecho a sus cualidades individuales, así como para incrementar la empatía por las demás personas.

Replantear los proyectos

Natalia Valencia Chalita tenía en mente solucionar un problema que, a su juicio, la mayoría de la gente padece: la falta de amor propio.

Su interés aumentó cuando, en 2014, tomó un curso en Londres sobre el cuidado de la piel y la limpieza del cutis.

Posteriormente, en 2017, decidió abrir un salón de belleza, negocio que mantiene en funciones, pero este local era solo una parte de lo que quería lanzar.

Fue hasta 2020 que comenzó a poner en práctica lo aprendido en su certificación y a rodearse de los contactos adecuados para lanzar su línea de cuidado de la piel: It's My Co.

La llegada de la pandemia impulsó su determinación, pues optó por poner sus artículos a la venta de forma online.

"Vender un producto que todavía no era conocido, desde casa, fue todo un reto; sin embargo, teníamos la determinación de compartirlo con los demás", cuenta la experta en belleza.

Las conclusiones de Natalia son que esta pandemia la impulsó a buscar nuevas herramientas para salir adelante, cumplir sus metas, innovar y hacer uso del ingenio para encontrar formas de crear un negocio de un modo completamente diferente a como la tenía pensado inicialmente.

Un cambio inevitable

El ingeniero civil Marlon Espinosa Pérez y sus socios, Emilio Cantón (quien es ingeniero en sistemas) y David O'Farrill (quien estudió Biotecnología), ya tienen un historial de negocios en conjunto, con los que fortalecieron su relación de amistad y profesional.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 y el impacto que esta ha tenido en la economía los inspiraron a consolidar su último emprendimiento.

Se trata de Nuclea Solutions, una compañía enfocada en brindar soluciones tecnológicas (hardware y software) a las empresas por medio de la automatización, el control de sistemas y el análisis de información.

De acuerdo con Marlon, la contingencia ha impulsado a la humanidad a hacer cambios que se especulaba que sucedieran hasta dentro de cinco años.

"Creemos en la tecnología y queremos ayudar a las empresas de México, no importa si son grandes o pequeñas, a salir adelante inclusive más fuertes que antes de la pandemia", comenta el emprendedor.

Agrega que es importante que se busque la manera de aprovechar la gran cantidad de oportunidades que vienen como respuesta a los problemas que se han presentado en la crisis.

