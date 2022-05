A cuantos no nos ha pasado que cuando cae en nuestras manos un billete falso, sentimos enojo por no habernos fijado bien en la pieza, y nos da temor entregarlo a una institución bancaria por miedo de sufrir una represalia.

Según un estudio encargado por el Banco de México (Banxico), actualmente existe un miedo generalizado entre la población a entregar o llevar al banco un billete falso.

Y si te preguntas ¿Porqué ocurre esto?, bueno, todo es gracias a las historias que han escuchado o vivido, pues consideran que cuando vayan a un banco a entregar una pieza apócrifa, van a ser tratados con poca cortesía y hasta de manera negativa, aun cuando lo lleven por voluntad propia.

Esto, aunado al miedo natural de perder el valor monetario del billete y no poder materializar algún deseo o expectativa con el poder adquisitivo de éste, se convierte en un incentivo para mantener el billete falso en su poder y buscar estrategias para que les sea aceptado. Pero recuerda que si lo vuelves a poner en circulación, incurres en un delito que puede ser castigado con prisión.

¿Qué debes hacer si en un cajero automático recibiste un billete presuntamente falso? Vía @Banxico pic.twitter.com/cr3xvBB2my — CONDUSEF (@CondusefMX) September 29, 2016

Qué hacer si recibiste un billete falso

De acuerdo con el artículo 48 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, tiene derecho de reclamar el importe de la pieza a la institución de crédito a la que pertenezca el cajero automático o la ventanilla bancaria en donde le entregaron la Pieza Presuntamente Falsa (PPF).

Si crees haber recibido un billete falso y tienes dudas sobre su autenticidad, puedes hacer lo siguiente:

- Verifica las medidas de seguridad como el elemento que cambia de color, fondos lineales, fluorescencia, hilo micromagnético y/o 3D, impresión con relieve, marca de agua, registro perfecto, figuras que cambian de color, texto micro impreso y ventana transparente.

- Cuando detectes un billete falso, no dudes en acudir a la sucursal bancaria, solicita y llena el formato de reclamación.

- Deberás entregar la pieza. Si ya no la tuviera porque otro banco la retuvo, entonces deberá entregar el "Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados" (Anexo 6A), que ese otro banco debió entregarle a cambio de la Pieza Presuntamente Falsa (PPF).

- Si el billete lo recibes en un cajero automático, recuerda no dejar pasar más de cinco días hábiles bancarios, o el cambio no procederá.

- Entregar copia de su identificación oficial.

- Deberás elaborar un relato de puño y letra donde especifique detalladamente cómo obtuvo el billete falso, incluyendo la sucursal, fecha, hora, entre otros datos.

- De haber recibido el PPF de un cajero o centro bancario, deberás entregar el comprobante de la transacción; por ejemplo, recibo del cajero automático (sólo si cuenta con él, no es obligatorio).

- En cualquiera de los casos, la institución deberá informar por escrito las razones por las que considere no procede el cambio de piezas presuntamente falsas, si no estás de acuerdo con la respuesta presenta tu reclamación ante CONDUSEF.

¿Sabes qué hacer si sospechas que recibiste un billete presuntamente falso?



Aquí te lo decimos: https://t.co/ceEcUkYdty pic.twitter.com/1c5PKLFQKg — EmisiónBanxico (@EmisionBanxico) October 15, 2019

Banco de México ofrece al público en general cursos con el fin de proporcionar los conocimientos básicos para la identificación de billetes y monedas y con ello combatir la falsificación.

A cambio, recibirá un Anexo 6A, que deberá contener un número del Sistema de Autenticación de Moneda ("Número de Recibo SAM") para dar seguimiento a su trámite, así como la leyenda "Reclamo".

Proponen recompensa simbólica por entregar un billete falso

En el estudio, se recomienda desarrollar e incorporar un proceso sencillo y fácil de comunicar a través del cual las personas lleven los billetes falsos a los bancos, pero al mismo tiempo encuentren un beneficio o recompensa simbólica.

No se trata de dar un premio o recompensa monetaria, se aclara porque esto motivaría la misma falsificación, pero sí se sugiere que quien lo reciba extienda una felicitación, una carta de reconocimiento o hasta el aplauso del gerente en turno en la sucursal bancaria.

Para más información, puedes comunicarte al número telefónico 800-BANXICO (800 226 9426) o escribir a [email protected]

Con información de El Universal.