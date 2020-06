"¡Mucho ayuda el que no estorba!", regaña Salinas al sector salud

Ciudad de México.- Ricardo Salinas Pliego pidió a los miembros del Consejo de Salubridad no estorbar en la contingencia por el Covid-19: "¡Ya no nos 'ayuden' más!", lanzó.

"¡Mucho ayuda el que no estorba!", agregó en su blog el fundador y presidente del consejo de Grupo Salinas, miembro del consejo empresarial del Presidente.

En su mensaje a las autoridades de salud, les pidió que no interfieran y lo hagan más difícil.

"¡No se confundan! No hagan más reglas. ¡Ya no necesitamos más reglas! Necesitamos más libertad para elegir lo que nos conviene. ¡Déjenos! No impongan su visión autoritaria", señaló.

"¡Déjenos vivir en paz! Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad. Parece que desean tener al ciudadano en estado catatónico para que no pueda pensar y actuar por cuenta propia. ¡¿Acaso es esa una visión democrática?!", añadió.

Con respeto y amor a México, les comparto estos cuatro mensajes sobre el maldito virus, el momento que vivimos y futuro en libertad que deseo para mi país. https://t.co/8eDyzsDXu2 pic.twitter.com/Ent6DCsgsZ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 15, 2020

Entre sus premisas para estos pensamientos, dijo que se debe aceptar el riesgo natural de vivir en un entorno incierto.

"El maldito virus jamás va a desaparecer y nadie sabe cuándo habrá una vacuna o cura", escribió.

"Tenemos que aprender a coexistir con el virus. Es un riesgo más que nos presenta la vida".

A los que han decidido quedarse en casa les pidió respetar el derecho a salir y les dijo que no es momento de lamentarse.

"Al aislarte, tú tienes la tranquilidad de no pescar el virus, pero, ¿por qué insistes en obligar a los demás a hacer lo mismo que tú? ¿Qué ganas forzando a los demás a actuar como tú lo haces? Te pedimos no ser intransigente con quienes pensamos diferente y también a respetar nuestro derecho a pensar y actuar de manera distinta", mencionó.

"No se vale imponer tu visión a los demás desde un cómodo sillón".