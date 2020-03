“Si permanecemos en casa moriremos de hambre”, afirma Salina Pliego

Ciudad de México.- El presidente de Grupo Salinas Pliego lanzó un mensaje a sus colaboradores, en el cual señaló que “el coronavirus existe, pero no es de alta letalidad”.

Durante una reunión con sus directivos y líderes, el empresario aseguró que debemos olvidarnos de la ecuación equivocada que virus es igual a muerte.

Asimismo indicó que no deben seguir las calles, escuelas y comercios vacíos por Covid-19, pues “la vida debe continuar”, de lo contrario la parálisis de la economía del país podría desatar graves consecuencias.

“Como van las cosas no vamos a morir de coronavirus, pero sí de hambre […] en México la inmensa mayoría de la población vive al día y si la mayoría deja de generar ingresos, simplemente mañana no tiene qué comer […] paralizar toda la economía de tajo significa hambre por lo que dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar”, aseguró el magnate mexicano, propietario de Ekektra y TV Aztecas, entre otras empresas.

Las declaraciones de Salinas Pliego han causado polémica y han sido duramente criticadas en redes, al contrastar con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el propio gobierno de México de permanecer en casa

Internautas comentan que es previsible que empresas de Salina Pliego como Elektra o Banco Azteca no suspendan los cobros a sus clientes como una medida de apoyo, a la vez que lamentan que continúe exponiendo a sus trabajadores.