Se reúnen los más ricos y poderosos del mundo en Sun Valley

CNN dio a conocer que esta semana llegarán a Sun Valley, Idaho, algunas de las personalidades más ricas y poderosas del mundo de los negocios, medios de comunicación y la política para asistir a una reunión privada organizada por el banco de inversiones Allen & Company.

La televisora destacó que para los funcionarios del Aeropuerto Friedman Memorial en Hailey, Idaho, esta semana es conocida como el ‘evento anual de llegada de vuelos’, pero en otros círculos, se conoce como ‘campamento de verano para multimillonarios’

La agenda de la cumbre y los temas de las conferencias se mantienen en secreto.

