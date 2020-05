¿Por qué será más caro viajar en avión tras la pandemia?

Ciudad de México.- Una vez superada la contingencia de la pandemia del Covid-19, las aerolíneas reactivarán de manera escalonada rutas suspendidas, pero con una menor ocupación a la previa a este hecho, por lo que los boletos de avión podrían ser más caros, anticiparon expertos.

Actualmente las aerolíneas mexicanas están operando con una capacidad de no más del 20 por ciento y aunque empezarán a reactivar rutas suspendidas a partir del próximo mes, su demanda no será la misma, pero sus costos sí, lo que provocará un aumento en precios de los boletos, consideró Juan Antonio José, consultor de aviación.



"Veo vuelos más caros porque las aerolíneas no van a poder lograr las economías de escala que antes tenían. No van a poder tener factores de ocupación tan altos ni van a operar sus aeronaves con la frecuencia que antes lo hacían, pero con sus costos elevados", comentó.



Para el experto, si las aerolíneas operaban con aviones ocupados a 80 por ciento, ahora lo harán a 50 por ciento, como máximo, debido a que las personas serán más cautelosas a la hora de viajar y su economía se verá afectada por la pandemia como para hacerlo con la frecuencia de antes.

Actualmente las aerolíneas ofrecen vuelos a precios bajos para que los pasajeros se animen a viajar; sin embargo, es una medida para mantener sus operaciones en el corto plazo e insostenible a largo plazo porque las aerolíneas tienen costos que afrontar, aseveró.



Incluso con la baja del precio de la turbosina, que en el primer trimestre de este año tuvo una caída anual 10.1 por ciento al ubicarse en 41.1 pesos por galón, las aerolíneas no tendrán tanto margen para ofrecer vuelos a precios bajos.

Si bien, el mayor costo operativo es el de la turbosina y sin duda ayudará a las empresas que su precio sea menor, no será suficiente, consideró.



Además, Rogelio Rodríguez, experto en temas de aviación, consideró que no todas las aerolíneas reiniciarán al mismo tiempo sus vuelos en rutas con poca demanda, lo que provocará que las empresas suban sus tarifas, ya que por una cuestión de ley de oferta y demanda buscarán compensar ingresos con esta medida.



Estimó que empezarán a reactivar operaciones en destinos no tan atractivos y por un efecto de oferta y demanda, las tarifas serán más elevadas.



Sin embargo, las aerolíneas deberían buscar ofrecer boletos a precio accesible, porque tienen que considerar que la gente no contará con los recursos para viajar a esos precios, opinó Pablo Casas Lías, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas.



"Desde mi punto de vista, necesitan ponerse en oferta con destinos importantes como un México-Cancún", mencionó.