Los precios de las acciones bajaban el martes en la mañana al inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, afectados por la caída de los precios del crudo.

También cedían los rendimientos de los bonos, reflejo de la inquietud de los inversionistas hacia la economía.

Los mercados en Europa también descendían. El índice S&P 500 bajaba 1,7% mientras el tecnológico Nasdaq descendía 1,5% y el promedio industrial Dow Jones perdía 1,7%.

Particularmente afectadas estaban las compañías energéticas y las tecnológicas. Tesla cedía tras difundir un decepcionante reporte de ventas. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajaba a 2,81%.

El dólar se fortalece en los mercados internacionales mientras los mercados en Estados Unidos abren a la baja luego de un fin de semana largo, ante preocupaciones de los inversionistas sobre una posible recesión global, asimilando un ciclo monetario más restrictivo para frenar la inflación.

La divisa mexicana en los mercados internacional cotiza alrededor de los 20.51 pesos, lo que significa una depreciación 1.27% o 25 centavos respecto al lunes, con lo que acumula tres jornadas a la baja, para ubicarse en su peor nivel desde el pasado 14 de junio, de acuerdo con datos de Investing.com.

El dólar al menudeo regresó a los 21 pesos en las ventanillas de los bancos, 0.77% o 16 centavos por arriba del cierre anterior, conforme a la información de CitiBanamex.

El índice dólar, o DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, ganaba 1.3% en 106.44 unidades, nivel no visto en 19 años.

Los mercados accionarios en Estados Unidos abren a la baja luego de un largo fin de semana. El Dow Jones pierde 1.96%; el S&P cae 2.09%, mientras el Nasdaq Composite disminuye 1.73%. Por su parte el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores retrocede 1.22%.

