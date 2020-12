Estos son los 7 rituales de Año Nuevo para la abundancia

noticias, noticias de hoy, Ciencia y Salud, rituales, año nuevo, abundancia, 2021

Ciudad de México.- El conteo regresivo ha iniciado y cada vez estamos más cerca de darle la bienvenida al 2021; y así, se nos presenta la mejor oportunidad para iniciar el año con la mejor actitud y con el entusiasmo de que nos vaya mejor que en este 2020.

En nuestro país existen una serie de creencias y tradiciones que, además de divertidas para disfrutarse con la familia, nos ayudan a mantener la esperanza de que lo mejor está por llegar.

Por ello, toma nota sobre los rituales que el próximo 31 de diciembre podrás poner en práctica con tus allegados al momento de darle la bienvenida al 2021.

Además de la cena y los brindis no pueden faltar en esta celebración los tradicionales rituales, especialmente los que nos pueden ayudar a atraer abundancia y prosperidad en nuestras vidas para el próximo año.

Estrenar ropa

Qué mejor manera de iniciar el año que con ropa nueva. Por ello, procura estrenar para esa noche al menos una prenda. Sabemos que por temas de la pandemia quizá no haya muchos recursos para ese gasto, pero no dejes pasar la oportunidad de consentirte con al menos una pieza nueva en tu look. Para ello, puedes apostar por un blazer, un abrigo para el frío o esos zapatos que tantas ganas tenías de comprarte.

Lencería amarilla o roja

Quienes buscan la abundancia económica saben de sobra que recibir el año con ropa interior amarilla es la mejor manera de atraerla. Se tiene la creencia que el amarillo representa el oro, por ello, se ha designado a este color como el mejor conducto para quienes buscan dinero para el próximo año.

Pero para todos aquellos que desean encontrar a su media naranja, la solución está en usar para la noche de Año Nuevo lencería en color rojo, que simboliza el amor y la pasión. En ambos casos, dicen los que saben y ya lo han probado y confirmado, que la lencería debe ser regalada por un amigo o familiar, así que organicen el intercambio días previos para que esa noche atraigan el dinero y el amor.

Las 12 uvas

Un ritual tradicional que no debe faltar la noche del 31 de diciembre son comer las 12 uvas al tiempo que suenan las 12 campanadas. Cada una representa un mes del año y son la oportunidad perfecta para pedir un deseo por cada una, que puede ser desde salud, dinero, viajes y prosperidad, entre otros.

Lentejas

Al igual que la ropa interior amarilla, las lentejas representan abundancia económica, por ello, muchos recurren a ellas para incluirlas en sus rituales. Algunos las incluyen en su menú de la cena, otros las lanzan cuando suenan las 12 campanadas y hay quienes las guardan en sus bolsillos y carteras para que nunca les falte dinero. Las lentejas simbolizan pepitas de oro, por ello es que no deben faltar para que nunca te falte el dinero.

Maletas, visa y pasaporte

Para quienes les encanta conocer nuevos sitios, este ritual es básico para que el nuevo año esté lleno de viajes. Se trata de cargar maletas cuando se ponga en marcha el conteo regresivo. Hay quienes suelen salir a la calle con ellas, puedes hacerlo, todo funciona.

Los más expertos recomiendan hacerlo con visa y pasaporte en mano, para que los viajes sean internacionales. Incluso, puedes llevar contigo monedas extranjeras.

Barrer

Para quienes quieren dejar atrás "las malas vibras y experiencias", no hay como barrer con la energía negativa para darle la bienvenida a la energía blanca o positiva. Se trata de un antiquísimo ritual que simboliza sacar y dejar lo malo para que ocupe lugar lo bueno. Muchas personas optan por hacer este ritual a fondo haciendo limpieza profunda, moviendo muebles y desechando todo lo que no usamos, desde artículos decorativos hasta ropa.

Incluso, hay quienes cambian de lugar sus muebles para empezar el año con nuevas energías y fluidez. Si lo quieres hacer más práctico, puedes usar simplemente una escoba a media noche y barrer de adentro hacia afuera sacando todo lo malo para darle la bienvenida a todo lo bueno.

Regalar un borreguito

Los borregos u ovejas están cubiertos de lana y en muchos países al dinero se le llama con el mismo nombre: lana. Por ello hay quienes aprovechan el inicio de año para regalar a sus invitados un borreguito que representa abundancia económica y que es un buen amuleto para atraer el dinero.

Para que nunca les falte este gran recurso, también suelen colocar esta figura detrás de la puerta de la casa como buen augurio para la prosperidad.

