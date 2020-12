Aislinn Derbez "contrata" a Alesandra Rosaldo para lavar los trastes de su casa

MÉXICO.- Durante las vacaciones entre la Navidad y el fin de año mucha gente en lo único que piensa es descansar. Entre ellas está Aislinn Derbez, quien dijo su cocina estaba desordenada por la temporada, aunque fue Alessandra Rosaldo quien dijo que no solo es en estas fechas y, al no soportarlo, se puso a lavar los trastes.

"¿Por qué haces eso? ¿Otra vez, eso es lo único que haces cuando vienes a mi casa?", fue como reprendió en un inicio la hija de Eugenio Derbez a su cantante luego que mientras estaban acomodando su regalo de Navidad, la intérprete estaba dentro del hogar haciendo limpieza".

"Es que si no lo hago yo… no entiendo cómo puedes vivir así, tu cocina está…", fue como contestó la intérprete a las palabras de Aislinn, quien defendió su cocina con que eran los "holidays", pero que "llevan siendo los holidays como seis meses".

"No seas exagerada, hago lo que puedo, trato de mantenerla lo más limpia posible, pero eso de lavar trastes no más no se me da", afirmó la actriz de cintas como "A la mala", "Macho" y "Abolición de la propiedad".

Agregó que Alessandra estaba exagerando y que ella sí lavaba los trastes, "no crean que soy una madre que tengo trastes por todos lados", pero que la esposa de su papá "es obsesiva compulsiva del orden y de la limpieza. Yo soy una persona normal, nada más normal, como cualquier mamá soltera con hija que destruye la casa y aun así la tengo muy bonita".