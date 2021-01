Alexi Laiho, vocalista y guitarrista de Children of Bodom, muere a los 41 años

MÉXICO.- La banda de metal Children of Bodom anunció esta madrugada que su fundador, vocalista y guitarrista, Alexi Laiho, falleció a los 41 años de edad.

1 of the most renowned guitarists in the world, Alexi Laiho, has passed away. More than 25 years of friendship. We lost a brother. The world lost a phenomenal song writer and one of the greatest guitarists of all time. Memories and Alexi’s music will live forever.