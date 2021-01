AMLO asegura que gobierno de la 4T no tendrá pleitos con Joe Biden

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tendrá pleitos ni diferencias con la Administración de Joe Biden en Estados Unidos, pues no pueden ser vecinos distantes.

"Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden.

"Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos distantes, tiene que haber una política de buena vecindad por muchas razones, son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Es la comunidad hispana más importante en Estados Unidos", señaló en conferencia mañanera.

El mandatario federal destacó las relaciones económicas y la frontera con estados de la Unión Americana, por lo que deseó que le vaya bien al gobierno vecino.

"Entonces, las relaciones económicas comerciales, la frontera, 3 mil 180 kilómetros, en estados de la Unión Americana que son en sí mismos potencia en lo económico, Texas, California, Arizona, Nuevo México, en fin. No hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, sobre todo que le vaya muy bien a su pueblo", dijo.

Sin invitación de Estados Unidos

En tanto, López Obrador afirmó que no acudirá a la toma de protesta de Joe Biden porque no está invitado y decidió al llegar al gobierno salir poco al extranjero.

"No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del tratado de libre comercio, acabo de hablar de la importancia que tiene el tratado y por eso decidí salir", agregó.

