AMLO: "vuelan" los cachitos para la rifa del avión presidencial

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a los mexicanos a comprar "cachitos" de la rifa relacionada con el avión presidencial y aseguró que en algunas partes ya se están agotando.

"Termino invitándoles a que participen, ayuden, cooperen, comprando boletos para el avión, su cachito, hay unos muy enojados, los entiendo, es que compraron un avión muy grande, le heredó un faraón un avión a otro faraón, en la época de los faraones, entonces ahora que se está rifando el avión querían otro faraón pero resulto un Gobierno republicano, austero", dijo.

"Se están agotando los boletos en algunas partes pero recuerden que estamos iniciando y como viene un sorteo del día 18 de marzo, pasando ese sorteo ya la distribución es plena, es completa, porque nos están hablando de que ya no hay en algunos lugares, ya van a llegar, van a estar en todos los sitios".

Reiteró su condena a los diputados panistas por no respaldar que los programas sociales se incluyeran en la Constitución.

"No votaron los del PAN para que se elevara a rango constitucional la pensión a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, no votaron a favor de las becas para estudiantes de familias pobres, no votaron para que la salud sea gratuita, la atención médica, medicamentos y tampoco quieren cooperar en la rifa", indicó.

"Miren para qué es la rifa, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre".

El jueves, la Cámara de Diputados avaló el dictamen que reforma distintas leyes para adicionar el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos, como la rifa del avión presidencial. La llamada "ley cachito" pasa al Senado de la República para su revisión.

Con 291 votos a favor, 143 en contra y cero abstenciones, los legisladores aprobaron que los bienes que se incautaron al crimen organizado o a otros criminales puedan ser sorteados entre los mexicanos.

Por su parte, el diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé, destacó que por primer vez México se encuentra en el lugar 130 en materia de corrupción y señalaron que con esta reforma se avanzará para combatir este ilícito y se podrá devolver al pueblo “lo que por derecho le pertenece”.